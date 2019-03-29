Власти Подмосковья рассказали о «серебряных» волонтерах

Более 700 жителей Подмосковья стали «серебряными» волонтерами в социальной сфере и оказывают помощь нуждающимся, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее слова приводятся на официальном портале областного правительства в пятницу, 29 марта.

«Мы ведем специальный реестр волонтеров, в нем насчитывается более восьми тысяч человек, 750 из них — это "серебряные" волонтеры старше 60 лет. Наши добровольцы оказывают всестороннюю помощь получателям социальных услуг. При этом мы учитываем в реестре предпочтения каждого волонтера и время, которое он готов потратить на эту деятельность», — рассказала Фаевская.

Ранее сообщалось, что число волонтеров в Подмосковье с 2017 года выросло более чем в два раза и составляет около 31 тысячи человек.

В декабре прошлого года губернатор Андрей Воробьев заявил, что местные власти активно поддерживают добровольческие инициативы. Он подчеркнул, что муниципальные чиновники должны взаимодействовать с волонтерскими организациями. Ранее по его инициативе был сформирован Координационный совет в сфере добровольчества. Кроме того, в школах учащимся рассказывают о различных видах социальной помощи населению.