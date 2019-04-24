Ленинградская область подготовилась компенсировать рост тарифов за вывоз мусора

Заместители председателя правительства Ленинградской области доложили губернатору Александру Дрозденко о готовности региона к введению с 1 июля системы льгот по компенсации роста тарифа за вывоз мусора. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

В сообщении отмечается, что соответствующие изменения будут внесены в областной бюджет.

В администрации Ленинградской области также отмечают, что первый заместитель председателя правительства области, председатель комитета финансов Роман Марков и заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов сообщили губернатору, что компенсация от 50 до 100 процентов предусмотрена для пенсионеров, достигших возраста 70 лет и старше, малоимущих граждан, многодетных семей и ветеранов труда.

17 апреля сообщалось о том, что только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников. Это Брянская, Владимирская, Тамбовская, Вологодская, Ленинградская, Волгоградская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Тюменская и Новосибирская области, а также Алтайский и Ставропольский края, Татарстан, Чувашия и Бурятия.

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