Квартиру в самом старом доме России выставили на продажу

На одном из сервисов интернет-объявлений о продаже недвижимости появилось предложение купить квартиру в доме, который принято считать самым старым в России.

В объявлении указано, что квартира находится в здании по адресу: Ленинградская область, Выборг, Крепостная улица, 13 А. Этот дом известен как «Дом горожанина». Он считается самым старым объектом России, изначально построенным как жилье и в дальнейшем не менявшим своего функционального назначения.

В «Доме горожанина» две квартиры, на продажу выставлена одна из них, площадью 50 квадратных метров. Автор объявления, зарегистрированный на сервисе как Kirson Kirilov, оценил объект в 11 миллионов рублей.

Материалы по теме В одной парадной Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным

«Продам от собственника единственную квартиру в старой части дома (...) Самый старый жилой дом в России! Это историческое здание, — говорится в описании объекта. — [Дом] построен из камня со стенами толщиной в метр! Невысокий двухэтажный дом башенного типа с подвалом и толстыми стенами, сложенными из гранитных валунов».

Здание датируется XVI веком, во второй половине XX века в нем был произведен ремонт — в частности, печное отопление тогда заменили на центральное, указывает автор.

Предложения о продаже исторической недвижимости время от времени появляются в открытых базах. Так, в начале 2019-го в Петербурге была выставлена на продажу квартира Дмитрия Шостаковича. В конце 2018 года продали квартиру Максима Горького, также расположенную в Северной столице.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru