Раскрыто меню Ким Чен Ына во Владивостоке

Прибывшую во Владивосток делегацию КНДР будут угощать блюдами русской кухни. Такое пожелание выразила северокорейская сторона. Об этом сообщил глава Приморского края Олег Кожемяко в интервью телеканалу «Россия 24».

«Пища будет простая: наш борщ, наши пельмени — то, что отличает традиционную русскую кухню», — рассказал он. На уточняющий вопрос журналиста о красной икре и красной рыбе Кожемяко добавил: «Икра тоже будет».

Губернатор уточнил, что в составе делегации приехали и северокорейские повара, поэтому выбор блюд будет разнообразным.

Бронированный поезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына прибыл во Владивосток утром 24 апреля. На станции Хасан приморские школьницы преподнесли ему каравай. После торжественной церемонии он отправился на остров Русский, где 25 апреля должна состояться встреча с президентом России Владимиром Путиным.

23 апреля помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков анонсировал беседу в узком кругу и переговоры в составе делегаций. Точные дата и место переговоров двух лидеров долгое время не раскрывались из соображений безопасности.

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