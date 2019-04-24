Запросивший борща и пельменей Ким Чен Ын показал сходство с отцом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заинтересовался русской кухней так же, как и его отец, предыдущий глава КНДР Ким Чен Ир. Об этом ТАСС сообщил бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Константин Пуликовский.

По его словам, бывший лидер государства «скрупулезно относился к пище» и пробовал в России новые блюда, в частности, хлеб, соленые огурцы, сало и пельмени. Пуликовский добавил, что Ким Чен Ир во время своего визита в 2001 году выпивал рюмку русской водки.

Материалы по теме Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин

Ранее 24 апреля северокорейская сторона выразила желание, чтобы делегацию угощали блюдами русской кухни. «Пища будет простая: наш борщ, наши пельмени — то, что отличает традиционную русскую кухню», — рассказал глава Приморского края Олег Кожемяко, добавив, что среди блюд будет также красная икра.

Бронированный поезд Ким Чен Ына прибыл во Владивосток утром 24 апреля. На станции Хасан приморские школьницы преподнесли ему каравай. После торжественной церемонии он отправился на остров Русский, где 25 апреля должна состояться встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Это будет первый визит нынешнего руководителя КНДР в страну. Его предшественник был в России три раза, в последний раз — в 2011 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!