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Врио главы Санкт-Петербурга поздравил блокадницу со столетием

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Александр Беглов и Вера Рогова

В Санкт-Петербурге к блокаднице Вере Роговой приехал в гости врио главы города Александр Беглов и поздравил ее со столетием. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По данным издания, Беглов подарил семье именинницы большой телевизор, а ей самой вручил медаль в честь 75-летия освобождения Ленинграда от блокады и передал поздравления от президента России Владимира Путина.

Беглов рассказал блокаднице о планах по расширению Музея обороны и блокады Ленинграда. «Музей в Соляном переулке [Музей обороны и блокады Ленинграда] будем расширять, зачем нам новый строить? Он станет главным, а дальше расширяем сеть филиалов», — заявил он. Врио главы города также отметил, что ремонт уже существующей части музея будет завершен 8 сентября, после чего Минобороны передаст Санкт-Петербургу три с половиной тысячи квадратных метров площади для последующего расширения выставочного пространства.

Отметившая столетие блокадница прошла всю войну. В 1946 году ее демобилизовали в Прибалтике. После войны она стала прототипом для создания памятника «Регулировщица», который стоит на первом километре Дороги жизни. Женщина награждена орденом Великой Отечественной войны и медалью «За оборону Ленинграда».

Ранее сообщалось, что петербургские льготники получат возможность ездить в пригородных электричках бесплатно. Соответствующие поправки в Социальный кодекс города, инициированные Бегловым, приняли депутаты городского Законодательного собрания. За принятие документа единогласно выступили 43 депутата.

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