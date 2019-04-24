Депутаты поддержали инициативу Беглова о льготном проезде в электричках

В Санкт-Петербурге льготники получат возможность ездить в пригородных электричках без билета. Соответствующие поправки в Социальный кодекс города, инициированные врио главы города Александром Бегловым, приняли депутаты городского Законодательного собрания, передает ТАСС.

С 27 апреля около миллиона петербуржцев, в числе которых ветераны, пенсионеры, а также женщины, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня», круглый год смогут ездить в пригородных электричках бесплатно.

За принятие документа единогласно выступили 43 депутата. Он поступил в парламент Санкт-Петербурга 15 апреля.

По словам спикера парламента Вячеслава Макарова, принятие этого документа «расширяет возможности для полноценного отдыха и укрепления здоровья».

Ранее заместители председателя правительства Ленинградской области доложили губернатору Александру Дрозденко о готовности региона к введению с 1 июля системы льгот по компенсации роста тарифа за вывоз мусора.

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