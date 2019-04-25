Ленобласть и «НОВАТЭК» переведут технику на газомоторное топливо

Ленинградская область и компания «НОВАТЭК» договорились о совместном проекте по переводу техники на газомоторное топливо, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе региона. Эти планы были озвучены в ходе церемонии первой отгрузки СПГ на заводе «Криогаз-Высоцк» компании «НОВАТЭК».

Выступая в режиме видеосвязи президент России Владимир Путин подчеркнул значимость широкого использования сжиженного природного газа как экологичного и экономичного вида топлива внутри страны — для использования транспортом и газификации удаленных районов.

«Мы договорились с компанией о реализации амбициозного проекта по переводу коммунальной, дорожной, строительной техники и общественного транспорта на газомоторное топливо. Нужно было сделать первый шаг. Ленинградская область предложила всем, кто использует газомоторное топливо, 50-процентную льготу по транспортному налогу», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона также отметил, что при проведении конкурсов на автобусные перевозки и коммунальное обслуживание дополнительные баллы будут присваиваться тем компаниям, где транспорт и техника работает на газомоторном топливе. «Для нас это важно с точки зрения экологии и использования новых технологий», — подчеркнул Александр Дрозденко. В планах — перевести на газ коммунальную технику и половину общественного транспорта региона в ближайшие пять лет.

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