Подмосковье заняло первое место по экспорту молока

Подмосковье заняло первое место среди субъектов по экспорту молока в прошлом году, рассказал региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 25 апреля.

«Московская область экспортировала в 2018 году молока на сумму свыше 20 миллионов долларов США», — сказал Разин.

Вторую строчку заняла Ростовская область, замыкает тройку лидеров Москва. «Общая сумма экспорта молока вместе с молочной продукцией Московской области в прошлом году составила 103,1 миллиона долларов», — добавил министр.

В прошлом году в регионе были реконструированы более 10 заброшенных молочных ферм. Власти анонсировали существенное увеличение объемов производства молочной продукции. Для торговли молочной продукцией планируется создать специальную цифровую площадку, которая позволит реализовывать товары без накруток.