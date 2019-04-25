Акция «Спасибо за мирное небо» стартовала в Подмосковье, в ее рамках жители региона могут узнать желания ветеранов и исполнить их, сообщила министр по социальным коммуникациям Ирина Плещева. Ее слова приводит РИАМО в четверг, 25 апреля.

Стенды с посланиями ветеранов установят на улицах 29 апреля, их адреса будут доступны на сайте ведомства, рассказала она. «На всех территориях появляются деревья в самых многолюдных местах, где висят записки. Записки эти собрали юнармейцы и волонтеры Победы, когда ходили к ветеранам. Там есть пожелания и координаты ветеранов», — пояснила Плещева.

По ее словам, чаще всего люди просят просто об общении, поддержке. Есть также просьбы о мебели, бытовой техники, товаров для здоровья, добавила министр. Она призвала граждан активней принимать участие в важном социальном мероприятии.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что пожилые жители регионы должны чувствовать заботу властей. Он призывал глав муниципалитетов активней сотрудничать по вопросам социальной попомни с волонтерами.