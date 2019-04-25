Нижний Новгород собрались сделать столицей предпринимательства

Нижний Новгород способен вновь стать финансовым центром не только в России и Европе, но и на мировом уровне, как это было в XIX веке. Таким мнением поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью ТАСС.

По его словам, хоть город и не имеет прежнего статуса, однако «амбиции сохранились». «Хотим восстановить роль столицы предпринимательства. Считаю, это вполне возможно в будущем. У нас есть база, опыт, потенциал и ресурсы», — отметил он.

Собеседник агентства добавил, что главный актив региона — обрабатывающая, высокотехнологичная промышленность, сфера услуг и торговля, а также человеческий капитал, который необходимо мобилизовать.

Политик также поделился планами в работе на ближайшие два с половиной года. Среди наиболее значимых проектов — строительство ледового дворца на городской Стрелке, открытие новых станций метро, а также реконструкция, восстановление первоначального облика Кремля, которое должно завершиться к 800-летию Нижнего Новгорода.

Кроме того, по словам Никитина, в городе намечены масштабные работы по благоустройству общественных территорий: создание удобных для людей прогулочных зон и современных парков.

«В Нижегородской области объектов капитального строительства — на 149 миллиардов рублей. Как минимум. Эта сумма сопоставима с нашим годовым бюджетом», — отметил губернатор, добавив, что в целом от федерального центра может быть получено около 10 миллиардов рублей.

Глеб Никитин занял должность губернатора региона 26 сентября 2018 года. До этого он работал в Комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга (КУГИ), Росимуществе, а также был замминстра промышленности и торговли России.

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