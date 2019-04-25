Нефть взлетела

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2019 года превысила 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

Такая цена установилась впервые с 31 октября 2018-го. Таким образом, стоимость нефти достигла максимума с начала года. Это произошло на фоне отказа США от политики исключения для некоторых стран от санкций за покупку нефти в Иране.

Несмотря на укрепление нефти, рубль слабеет к доллару и евро. Так, по состоянию на 10:50 мск курс американской валюты увеличился на 33 копейки по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов, до 64,65 рубля, а курс евро — на 24 копейки, до 72 рублей.

22 апреля стало известно о намерении США отказаться от исключений в санкциях на покупку иранской нефти. Соответствующий запрет с исключением для восьми стран был введен в ноябре прошлого года. Аналитики заявили, что стоимость барреля продолжит расти из-за дефицита на рынке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!