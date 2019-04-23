Евро упал до годового минимума

Курс евро на Московской бирже упал до минимума 2019 года. По состоянию на 15:53 по московскому времени европейская валюта опустилась до 71,58 рубля, потеряв 25 копеек.

В последний раз курс евро находился на данной отметке 9 апреля 2018 года. Курс американской валюты во время торгов снизился на три копейки, до 63,8 рубля.

На момент открытия торгов во вторник, 23 апреля, официальный курс евро на бирже был на уровне 71,75 рубля, прибавив 2,43 копейки, курс доллара был 63,79 рубля, увеличившись на 0,46 копейки.

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