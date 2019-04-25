Бывший игрок сборной призвал к умеренному воровству в российском футболе

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о состоянии отечественного футбола. Интервью с игроком опубликовано в газете «Известия».

По мнению Быстрова, Российская премьер-лига (РПЛ) развивается, однако существует проблема с командами в нижней части турнирной таблицы, связанная с нестабильным финансированием. 35-летний ветеран порекомендовал таким командам не тратить средства на «второсортных легионеров», а вложить их в развитие академии. Он также намекнул на проблему коррупции в российском футболе.

«А у нас получается так: покупают футболистов, деньги заканчиваются, клуб исчезает — и остается выжженная земля. Надо быть немного рациональнее и не красть все сразу, а хотя бы постепенно», — подытожил Быстров.

Последним клубом в карьере Быстрова был «Тосно». В сезоне-2017/2018 команда прекратила существование. Несмотря на успешное выступление в Кубке России (клуб из Ленинградской области обыграл в финале курский «Авангард»), команда заняла 15-е место в РПЛ. В июне 2018-го клуб был расформирован на фоне проблем с финансированием.

Быстров известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Анжи». В активе полузащитника 47 матчей и четыре гола в составе сборной России. Быстров — бронзовый призер чемпионата Европы-2008.

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