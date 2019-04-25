Газета The Moscow Times опровергла убийство своего журналиста

Удостоверение сотрудника газеты The Moscow Times, найденное у одного из погибших в результате перестрелки у московской станции метро «Новые Черемушки», является фальшивым. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель издания.

Ранее сообщалось, что 25 апреля вблизи станции метро были обнаружены тела двух мужчин. По предварительным данным, злоумышленник расстрелял человека из револьвера системы Нагана, а затем покончил с собой.

Один из убитых, уроженец Грузии 1958 года рождения Вагиф Гумбатов, имел при себе удостоверение журналиста The Moscow Times, при этом он не являлся сотрудником издания.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

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