Роналду выбрал игроков для «Ювентуса» и взялся за тренера

Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает испанского тренера Хосепа Гвардиолу в качестве замены нынешнему наставнику команды Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает Marca со ссылкой на газету Il Giornale.

По информации источника, в клубе недовольны ранним вылетом из Лиги чемпионов: в четвертьфинале турнира «Ювентус» проиграл «Аяксу». Поэтому руководство рассматривает вариант с приглашением Гвардиолы летом 2019 года. Отмечается, что замена Аллегри на испанца будет одобрена нападающим Криштиану Роналду. Он, как пишет издание, будет рад приходу Гвардиолы.

23 апреля сообщалось, что португальский форвард составил список из шести футболистов, которых должен купить «Ювентус для усиления. С этим списком он обратился к руководству команды.

Роналду пришел в туринский клуб летом 2018 года и в первом же сезоне помог команде выиграть чемпионат Италии. Победа в турнире стала для клуба уже восьмой подряд, к пяти из них команду привел Аллегри. Гвардиола сейчас работает с «Манчестер Сити», также он тренировал «Баварию» и «Барселону».

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