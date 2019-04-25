Горбатый кит утонул в Шотландии

На побережье шотландской области Ист-Лотиан вынесло мертвого горбатого кита. Об этом сообщает информационный портал BBC News.

Тело девятиметрового млекопитающего нашли во вторник утром, 23 апреля, на территории загородного парка Джона Мьюира (John Muir Country Park). Кит запутался в веревке и, предположительно, умер незадолго до того, как его обнаружили.

Позже во время отлива местные жители из ближайшего города Данбар доставили тело животного на лодке к берегу. Фермеры отвезли кита на тракторе на удаленный участок пляжа. На место выдвинулись сотрудники организации Scottish Marine Animal Stranding Scheme, которая занимается изучением выброшенных на берег морских животных.

Вскрытие назначено на четверг, 25 апреля. «Во время вскрытия мы можем установить, откуда взялась веревка, и как долго она находилась на теле кита, — говорит ветеринарный врач Эндрю Браунлоу (Andrew Brownlow). — Похоже на то, что он запутался и утонул, а затем его вынесло на берег во время прилива».

В конце февраля в Бразилии обнаружили мертвого горбатого кита вдали от его естественной среды обитания. 11-метровое мертвое существо нашли в лесу на острове Маражо, штат Пара. По данным экспертов, горбатые киты обитают в соленых водах океана.

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