Беременную самку кита нашли мертвой с полным желудком пластика

Беременную самку кита нашли мертвой на побережье итальянского острова Сардиния. В ее желудке было обнаружено более 20 килограммов пластмассовых отходов. Об этом сообщает CNN.

После вскрытия восьмиметрового кита ветеринары обнаружили, что млекопитающее носило в себе мертвый плод. Также они нашли в ее желудке мешки для мусора, рыболовные сети, упаковку от порошка и другие отходы, распознать которые не удалось.

Причина смерти станет известна после гистологических и токсикологических исследований, сообщили ветеринары. Однако, по их словам, нет никаких сомнений, что смерть наступила из-за загрязнения желудка.

Министр окружающей среды Италии Серхио Каста напомнил, что Европейским парламентом был одобрен законопроект, согласно которому к 2021 году из свободной продажи будут выведены соломинки, ватные палочки и одноразовые столовые приборы. Глава ведомства пообещал, что Италия будет одной из первых стран, которая защитит окружающую среду от одноразового пластика.

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«Мы беззаботно пользуемся одноразовыми пластиковыми изделиями, и сейчас за это расплачиваемся. Хотя в действительности платить приходится животным», — написал министр на своей странице в Facebook.

Законопроект, запрещающий продажу одноразовой пластиковой посуды, соломинок и ватных палочек, был принят депутатами Европарламента 27 марта. Также было решено, что к 2029 году страны ЕС должны обеспечить 90-процентный уровень сбора использованных пластиковых бутылок. К 2025 году пластиковые бутылки должны будут не менее чем на 25 процентов состоять из переработанного пластика, в 2030 году — не менее чем на 30 процентов.

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