Интернет и СМИ
 
Последние новости
В России загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»
Лукашенко пообещал «близкой и родной» Сербии военную технику
ЦИК Украины определился с датой подведения итогов выборов
Ким Чен Ын оказался любителем военных песен и Пугачевой
Стала известна судьба ракет «Сармат» на горящем заводе
ФСБ задержала готовившего теракт на Кавказе бомбиста
Москва встала в дачных пробках 
Польша подсчитала ущерб от нацистской оккупации
Сын обозвавшего пенсионеров тунеядцами депутата вслед за отцом лишился должности
Новости партнеров

В телевизор россиянки «нагло проник» неизвестный

Перейти в «Мою Ленту»

Пользовательница Pikabu рассказала, что однажды ее телевизор с функцией Smart TV поневоле взломали. По ее словам, мужчина по имени Павел упорно пытался подключить свой смартфон к ее устройству, вероятно, перепутав телевизоры.

Девушка с никнеймом Loginovskaya работала из дома и параллельно смотрела по телевизору ролики на YouTube, как вдруг на экране появился запрос на подключение от неизвестного мобильного устройства. «Сижу тут на днях, никого не трогаю, смотрю YouTube на телике, работаю в фоновом режиме. И тут мне телик пишет: Honor3 хочет к вам подключиться. Разрешить?» — описала она ситуацию.

Сначала она отказывала в подключении, но сообщение повторялось снова и снова, не менее семи раз. В итоге она одобрила запрос. «И дальше мой телеик превращается в транслятор экрана чьего-то чужого смартфона. А там! Только фотки детей, ремонта и унитазов», — рассказала Loginovskaya. По ее словам, она сумела составить портрет обладателя смартфона: «Мужчина старше 35, зовут Павел, ездит на Skoda».

Юзер уверена, что владелец смартфона пребывал в панике, ведь думал, что наконец-то подключил свое устройство к телевизору, и не подозревал, что листал фотографии не на своем телевизоре, а на чужом, пояснила она. В итоге обладатель телефона отключился от ее телевизора.

Но на этом попытки подключиться не закончились. Так как разрешение уже было получено, мужчина «нагло проникал в телевизор» снова и снова, уже без запроса. Девушке надоели трансляции с чужого телефона, и она решила действовать радикально: «В конце концов я психанула, пошла в настройки и переименовала ТВ-устройство в "Паша, это не твой телик!"» После этого попытки получить доступ к ее телевизору прекратились.

В начале апреля житель Минска обнаружил матерные видеопослания в смартфоне Xiaomi, купленном в магазине «Связной». Ролики для «будущих владельцев смартфона» записали продавцы магазина.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мужчина устроил тотальную слежку за бывшей и пошел под суд
Белорус купил новый смартфон и обнаружил на нем матерное послание от продавцов
Обнаружен способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0125 апреля

«Нам это осточертело»

Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
11:45Сегодня

Заработавший на «Своей игре» миллионы игрок раскрыл секрет успеха

13:14Сегодня

Мать геймера устроила разборку в прямом эфире и сделала сына популярным

06:22Сегодня

Листающую Instagram обезьяну сочли пророческим предостережением человечеству

Интернет и СМИ00:0218 апреля

«Трупами и стрельбой меня не напугать»

Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
13:41Сегодня

На оставившего Россию журналиста завели уголовное дело на Украине

08:24Сегодня

Парень раскрыл девушкам способ отбиться от назойливых ухажеров и стал звездой

17:1725 апреля

В сети рассказали о самых странных местах работы

Интернет и СМИ00:07 5 апреля

«Вы в порядке в загробной жизни?»

Украинец собирает лайки на «беседах» с умершими знаменитостями. Его смотрят миллионы
10:22Сегодня

Первый канал объяснил отказ от комментария женщины-гендиректора BlaBlaCar

12:2425 апреля

Познер оценил свой возраст и пристыдил общество за жестокость к старикам

20:1925 апреля

Симоньян предрекла мусульманскую Россию с президентом Хабибом Нурмагомедовым

Россия
Еда в законе
От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
«Джигиты обещают выследить и вырезать глотку»
Они борются за права женщин на Северном Кавказе. За это их преследуют и угрожают убийством
Стала известна судьба ракет «Сармат» на горящем заводе
В России загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»
Сын обозвавшего пенсионеров тунеядцами депутата вслед за отцом лишился должности
Кремль ответил на идею Трампа по ядерному оружию
Все материалы
Мир
«Русские должны оттуда убраться»
 
Ассанжу предрекли «расстрельную» статью
Польша подсчитала ущерб от нацистской оккупации
Российский самолет полетал над стратегическими объектами в США
Президент Чехии назвал причину поражения Порошенко
Кровавое топливо
Мексиканские банды устроили войну за бензин. Ради него они готовы свергнуть президента
Ким Чен Ын и Владимир ПутинПутин и Ким Чен Ын провели переговоры
Что обсуждали лидеры России и Северной Кореи
Все материалы
Бывший СССР
Касым-Жомарт ТокаевВечный Елбасы
Назарбаев почти 30 лет правил Казахстаном. Теперь он хочет управлять своим преемником
Лукашенко пообещал «близкой и родной» Сербии военную технику
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
В ЛНР сообщили об очередях за российскими паспортами
Сообщник обвиненной в подготовке госпереворота Савченко покинул Украину
Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Порошенко уже признал поражение
Южную Осетию постигло нашествие грузинского клопа
Все материалы
Экономика
«Их мозг работает по-другому»
Люди с аутизмом приносят экономике миллионы. Но общество их стыдится и не хочет замечать
Россия начала вычищать свою «грязную» нефть
Россияне рассказали о бойкоте магазинов из-за неправильной упаковки
«Углеродный налог — лекарство, которое хуже болезни»
Академик РАН — о решении экономических и климатических проблем
Пошли на поправку
Россия долго сидела на нефтяной игле. Но есть шанс это исправить
Прокуратуру попросили найти бутылки для крымского вина
Украина испугалась газовой войны с Россией
Все материалы
Силовые структуры
Вера БегунЛютая Вера
Многодетная россиянка победила чиновников. А потом занялась грабежом, пытками и убийствами
«Через кожу были видны все косточки»
Российская семья довела сына до голодной смерти. Они поклонялись дереву и не верили врачам
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Участнику убийства Политковской потребовали отказать в УДО из-за бирки
Попытавшегося скрыться в Касабланке террориста вернули в Россию
Воспитательниц российского детсада посадили за пытки детей иголками
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
Все материалы
Наука и техника
Живая сталь
В России создали искусственный скелет. Он поднимет на ноги тысячи людей
Придется терпеть
Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Американские спецслужбы проверяют, мог ли фюрер скрыться и начать новую жизнь
«Бумеранг» задумали усилить «Кинжалом»
Найдены следы жестокой казни в древней тюрьме
Зафиксировано редчайшее явление во Вселенной
Все материалы
Спорт
Жоау Фелиш«Этот мальчик — уже звезда»
В 19 лет он уже вошел в историю футбола. Роналду называет его своим наследником
Руководство «Спартака» обновится
Отец футболиста Салы умер через три месяца после гибели сына
Бывший игрок «Реала» рассказал об «убийствах» Моуринью
Умер восьмикратный чемпион НБА
Нурмагомедов снова поборолся с медвежонком
Овечкин сыграет за сборную России на чемпионате мира
Все материалы
Культура
Оконченная повесть
Умерла актриса Элина Быстрицкая, звезда «Тихого Дона»
Сен Дог«Ты никогда по-настоящему не уходишь из банды»
Сен Дог из Cypress Hill — о бандитах Лос-Анджелеса, диктатуре на Кубе и мифах о марихуане
Место силы
Припять, мистика, подростки: зачем возвращаться в «Чернобыль. Зону отчуждения»
Ким Чен Ын оказался любителем военных песен и Пугачевой
Названы дата и место похорон актрисы Элины Быстрицкой
Актриса сериала «Мост» покончила с собой в 37 лет
Rammstein выпустили клип со сношающейся с радиоприемником женщиной
Все материалы
Интернет и СМИ
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
Дикий Запад
Он оголил самые больные раны Америки и получил мировое признание
Мать геймера устроила разборку в прямом эфире и сделала сына популярным
На оставившего Россию журналиста завели уголовное дело на Украине
Парень раскрыл девушкам способ отбиться от назойливых ухажеров и стал звездой
Первый канал объяснил отказ от комментария женщины-гендиректора BlaBlaCar
Все материалы
Ценности
Ким Чен ЫнХочу от тебя Ына
Как Ким Чен Ын перещеголял отца с дедом и стал самым стильным диктатором Северной Кореи
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Ингрид БергманСнежные королевы
Самые властные, сексуальные и любимые народом женщины Скандинавии
Свидетельница захотела откровенное платье на свадьбу и вывела из себя невесту
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вернула в моду вещь из 2000-х
Продавец визитки Путина рассказал ее историю
Россияне пересели на премиальные машины
Все материалы
Путешествия
В гости к талибам
Как российский турист отправился в Афганистан и отлично провел там время
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
«Люди в ужасе»
Местные прячутся, туристы гуляют: Шри-Ланка после терактов
Россиянин побил начальницу поезда и пошел под суд
Российский самолет развернулся в воздухе из-за проблем с двигателем
Нервный пассажир захотел выйти из летящего самолета и устроил переполох на борту
Российская туристка вернулась из отпуска и умерла на выходе из самолета
Все материалы
Из жизни
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Джим Питсен, Тиммоти Питсен, Эми Фрай-Питсен«Вы никогда его не найдете»
Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
Тучная британка отказалась от алкоголя и похудела вдвое
Выигравшим четыре миллиона фунтов стерлингов британцам отказались выдать деньги
Американка помогла своему парню и обогатилась
Женщина сходила к врачу и неожиданно родила ребенка другой расы
Все материалы
Модник с кузовом
Тест обновленного пикапа L200 в горах Грузии
Дым, ужастики и грязь
Лучшее автомобильное видео апреля
Самолет для дорог
EV-1 — концептуальный спорткар из времен, когда Saab был молод и полон сил
Видео: тест кроссовера Jaguar F-Pace SVR
Справится ли он с Мерседесом-AMG GLC 63 и BMW X3 M?
«Гранте» поменяли комплектации и цены
Семилитровый двигатель Mopar оценили дороже нового Dodge Challenger
Названы сроки появления нового Volkswagen Golf
Все материалы
Дом
«Насекомые и крысы сильно портят впечатление»
В Москве много недорогих квартир. Почему их никто не покупает?
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
«Сесть себе на голову не позволю»
Россиянин жил с женой и ребенком в родительской квартире. Развод может лишить его дома
Самые дешевые апартаменты обнаружили в центре Москвы
Каждая вторая квартира в Москве оказалась переоцененной
Названа главная причина отказа в ипотеке
Жилье на российских курортах резко подорожает
Все материалы