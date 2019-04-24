Мужчина устроил тотальную слежку за бывшей и пошел под суд

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Британка Хелен Хьюз (Helen Hughes) рассказала, как ее бывший бойфренд Марк Веллингс (Mark Wellings) следил за ней, заполучив доступ к аккаунту женщины в Facebook и взломав камеры, установленные в ее доме. Этой историей Хьюз поделилась с Mirror.

Не вытерпев преследований со стороны мужчины, британка обратилась в полицию. Суд приговорил Веллингса к 18 неделям тюремного заключения и обязал выплатить жертве компенсацию в размере 500 фунтов стерлингов (около 41 тысячи рублей). Кроме того, теперь Веллингсу запрещено видеться с бывшей девушкой.

Последней каплей для Хьюз стало то, что мужчина начал следить за ней через видеокамеры. Женщина установила их, чтобы наблюдать за живущими у нее дома кошками и собакой, и была единственной, у кого был доступ к управлению устройствами. Когда Хьюз увидела, как одна из камер повернулась, она заподозрила, что Веллингс взломал систему видеонаблюдения, и оказалась права. Позже бойфренд сам в этом признался.

Хьюз отметила, что бывший партнер и раньше пугал ее своими поступками. Так, он взломал аккаунт женщины в Facebook, чтобы следить за ее перепиской с другими пользователями. Иногда Веллингс отправлял сообщения себе от имени Хьюз, а потом ругал ее за то, что она ему якобы написала.

Британка признается, что параноидальное поведение ее бывшего бойфренда начало проявляться после их расставания осенью 2018 года, когда Хьюз устала от постоянного контроля Веллингса за ее действиями. Пара встречалась два месяца, и сначала их отношения складывались хорошо, пока мужчина не стал слишком сильно ограничивать свободу партнерши.

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