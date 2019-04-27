Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщает «Интерфакс».

В правительстве края рассказали, что фамилия одного из погибших — Ланкин. Оба были хабаровчанами.

Авиакатастрофа произошла около 16:00 по местному времени (10:00 по Москве). На место выехали спасатели и криминалисты. Возбуждено уголовного дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух лиц».

Следователи рассматривают три версии произошедшего: ошибка пилотирования, техническая неисправность судна, неблагоприятные погодные условия.

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