Сотрудники авиакомпании не пустили на борт подростка с аутизмом

Мать подростка с аутизмом назвала действия сотрудников авиакомпании Ryanair позором после того, как ее сына не пустили на борт самолета, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в аэропорту Аликанте. Хелен Эстелла (Helen Estella) заявила, что за провоз игрушки, которая успокаивала ее живущего с аутизмом 15-летнего сына Лео (так называемая comfort doll), потребовали заплатить 25 фунтов стерлингов как за ручную кладь. У мальчика произошел аутистический кризис и случилась истерика.

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Сотрудники Ryanair вызвали полицейских, которые, по словам Хелен Эстелла, прикасались к Лео и тем самым только усугубили его состояние. Лео не позволили подняться на борт самолета, и его матери пришлось покупать билеты на рейс другой авиакомпании.

Ранее в апреле сообщалось, что пассажир авиакомпании easyJet попытался открыть аварийную дверь во время полета на борту лайнера, следовавшего из Лондона в Пизу. 30-летний житель Сиены дернул дверь после того, как вышел из туалета. Стюардессы стали просить невменяемого итальянца остановиться, а пассажиры в панике начали кричать и плакать. В итоге несколько мужчин схватили нарушителя и усадили его в кресло.

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