Пассажир устроил переполох в самолете и выпрыгнул из двери

Пассажир авиакомпании American Airlines выпрыгнул на взлетно-посадочную полосу после посадки самолета в международном аэропорту Финикс-Скай-Харбор. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел на борту рейса номер 1346, следовавшего из Миннеаполиса (штат Миннесота) в Финикс (штат Аризона). По информации полиции, 25-летний мужчина «странно вел себя» во время полета. В частности, он трогал лица других пассажиров и разбрызгивал на них неизвестную жидкость из пульверизатора. По словам свидетеля, мужчина также ругался и бил людей.

Бортпроводники перевели пассажира, нарушавшего правила перелета, в переднюю часть самолета, чтобы он вышел первым. «Как только самолет приземлился, пассажир открыл служебную дверь с другой стороны и спрыгнул с самолета», — приводит телеканал сообщение авиакомпании.

Сотрудники аэропорта остановили мужчину, он был задержан полицией. Позднее его доставили в местную больницу для лечения травм.

Отмечается, что происшествие не повлияло на работу аэропорта. Пострадавших среди других пассажиров не было.

В январе сообщалось, что пилот самолета попытался забраться в кабину через окно. «Скажу по секрету, так делают, только когда основная дверь заперта и вы не можете вспомнить код», — объяснили его поведение пользователи в соцсетях.

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