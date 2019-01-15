Забывший ключи пилот залез в самолет через окно и попал на видео

dailymail.co.uk

Пилот самолета попытался забраться в кабину через окно. Ролик в своем аккаунте в Twitter выложил один из работников British Airways. Вскоре пост был удален, но успел набрать 12 тысяч просмотров и шокировать пользователей. На видео обратило внимание издание Daily Mail. Инцидент произошел в лондонском аэропорту Хитроу.

«Возможно, я задам очевидный вопрос, но неужели для авиалайнера есть ключи?» — удивлялись одни. «Скажу по секрету, так делают, только когда основная дверь заперта и вы не можете вспомнить код», — испугались другие. «Это явно неудобно!» — сетовали третьи.

В августе 2018 года женщина-пилот выпрыгнула из самолета вместе с бортпроводницей, чтобы поддержать популярный в социальных сетях танцевальный челлендж #kiki. Алехандра Манрикес сняла свое выступление на видео и выложила в сеть. На ролике, который набрал уже 25 тысяч просмотров в Twitter, видно, как девушки идут рядом с движущимся самолетом и танцуют.

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