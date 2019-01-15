Путешествия
 
Последние новости
Стало известно о плане Трампа выйти из НАТО
Европа предложила британцам подумать
Трамп заказал 300 бургеров в Белый Дом
Россиянам перекрыли доступ к Azino 777
Российский олигарх раскритиковал траты на церковь
Роскомнадзор снова потребовал от Google выполнять российские законы
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке
Приписываемую Микеланджело картину украли
Россиян захотели обложить налогом за выезд из страны
Новости партнеров

Забывший ключи пилот залез в самолет через окно и попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»
dailymail.co.uk

Пилот самолета попытался забраться в кабину через окно. Ролик в своем аккаунте в Twitter выложил один из работников British Airways. Вскоре пост был удален, но успел набрать 12 тысяч просмотров и шокировать пользователей. На видео обратило внимание издание Daily Mail. Инцидент произошел в лондонском аэропорту Хитроу.

«Возможно, я задам очевидный вопрос, но неужели для авиалайнера есть ключи?» — удивлялись одни. «Скажу по секрету, так делают, только когда основная дверь заперта и вы не можете вспомнить код», — испугались другие. «Это явно неудобно!» — сетовали третьи.

В августе 2018 года женщина-пилот выпрыгнула из самолета вместе с бортпроводницей, чтобы поддержать популярный в социальных сетях танцевальный челлендж #kiki. Алехандра Манрикес сняла свое выступление на видео и выложила в сеть. На ролике, который набрал уже 25 тысяч просмотров в Twitter, видно, как девушки идут рядом с движущимся самолетом и танцуют.

***

Обратная связь с отделом «Путешествия»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru
Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'When you’re running late for work and you forget your keys': Pilot is filmed at Heathrow climbing through passenger jet window
Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку
Пилот вломился в пассажирский самолет и вознамерился его угнать
Женщина-пилот спрыгнула с самолета на ходу и прославилась
Путешествия
Путешествия00:0714 января

«Все классные люди — приезжие»

Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
22:2214 января

Авиакомпания случайно покатала пассажиров в бизнес-классе по цене эконома

17:10 3 января

В Израиле запретили ходить к проституткам

15:1714 января

Киев решил нажиться на туристах

Путешествия00:0620 декабря 2018

Вернулись не все

Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
12:1825 декабря 2018

Потерявшегося американца поймали на Чукотке и отправили домой

20:4214 января

Залетевшая в бизнес-класс птица всполошила пассажиров и экипаж самолета

01:2313 января

Туристы погибли в результате аварии в Швеции

Путешествия00:0119 ноября 2018

«Здесь нет небоскребов и золотых ванн»

Султан, кинжалы и пещеры: зачем россиянам ехать в загадочный Оман
18:3611 декабря 2018

Журналист «Ленты.ру» побывал в Чечне и получил по заслугам

14:0914 января

Россияне поведали о путешествиях мечты

19:3311 января

Жуткая вонь на борту самолета привела к госпитализации членов экипажа

Россия
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
«Потребности я усмирила»
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
«Даже маленькому ребенку понятно, что это идиотизм»
 
Песков рассказал о пенсии Путина
Во время уроков в российской школе обрушилась крыша
Назван лучший город России по уровню жизни
Все материалы
Мир
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа«Отношениям уже некуда ухудшаться»
Американский эксперт о санкциях, репутации России и китайской угрозе
Трамп заказал 300 бургеров в Белый Дом
Европа предложила британцам подумать
Стало известно о плане Трампа выйти из НАТО
Феминистки в степи
В этой стране женщины свободны, богаты и образованны. Почему же они страдают?
«Америка сломалась»
 
США оставят войска на границе с Мексикой
Все материалы
Бывший СССР
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
Опубликован текст томоса об автокефалии украинской церкви
Бывшего украинского министра заподозрили в работе на Россию
Суд обязал возбудить дело против украинского генпрокурора
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Пашинян снова стал премьер-министром Армении
Все материалы
Экономика
Жесткая просадка
Apple достигла вершины и покатилась вниз. Что ждет ее дальше?
Город нового времени
Или — как очень бюджетно слетать в Голландию
Россиянам перекрыли доступ к Azino 777
Власти отчитались о снижении бедности в России
Российский олигарх раскритиковал траты на церковь
Россиян захотели обложить налогом за выезд из страны
Штормовое предупреждение
Как спастись от мирового кризиса и не потерять последние деньги в 2019 году
Все материалы
Силовые структуры
Проводили по-королевски
На похороны авторитетов в России собираются целые города. Чем они это заслужили?
В Дагестане кончились боевики
Российский адвокат покусал полицейского и пошел под суд
Украинского криминального авторитета похитили в Москве
Его подозревают в убийстве экс-депутата Вороненкова и лидера «Оплота» Жилина
Пир стервятников
Они богатели на всеобщей бедности. Истории подпольных миллионеров СССР
Похищение украинского авторитета в Москве связали с российскими бандитами
Российский заключенный получил новый срок за взятки тюремщику
Все материалы
Наука и техника
«Ходили в атаку на пулемет под анашой»
Зачем Сталин послал красноармейцев завоевывать Афганистан
Между делом
Они должны защищать Россию от ядерной угрозы, а делают диваны и кукольные домики
Проклятое будущее
Умный вибратор, бревно с Wi-Fi и другие безумства главной выставки технологий
Скорость приближения глобальной катастрофы возросла
Глава НАСА приедет в Россию
Доказана опасность недостаточного сна
В России рассказали о «живых мертвецах» на орбите
Все материалы
Спорт
«До сих пор фанатею от Федора»
Он вырос на боях Емельяненко. Но теперь готов отправить кумира на пенсию
Бьорндален выбрал лучшего российского биатлониста
Российский хоккеист отверг водку
Владимир Кличко высказался по поводу слухов о возвращении на ринг
Пеле нашел нового Пеле
Сыну Шумахера нашли место в «Формуле-1»
«Боли слишком много»
Этот британец был лучшим теннисистом в мире. Его сломили травмы
Все материалы
Культура
«В гриме позвонил бате и реально напугал его»
Смерть, старость, копы: Стивен Дорфф о новом сезоне «Настоящего детектива»
Главные фильмы 2019-го
От Джармуша до «Мстителей»: что мы будем смотреть в кино в новом году
«Баттл-рэп мертв, и мы трахаем его труп»
Ресторатор о любви к алкоголю, блогерах и судьбе Versus Battle
В России отказались допускать к печати часть комикса о Дэдпуле
Пратт и Шварценеггер обручились
Парижская опера отказалась от украинского танцора с татуировкой Путина
Уход за страдающей болезнью Альцгеймера Тереховой оплатит гильдия актеров
Все материалы
Интернет и СМИ
Террор в Магнитогорске, ликвидация Чечни и вирус ГРУ
Россияне ведутся на любую ложь, особенно в разгар трагедий. Как с этим бороться?
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
Круговорот кидалова
Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
В любовных письмах нашли сразу три угрозы компьютеру
Роскомнадзор снова потребовал от Google выполнять российские законы
Участница «Своей игры» дала лучший неправильный ответ в истории передачи
Эффектное приземление гимнастки на шпагат шокировало пользователей сети
Все материалы
Ценности
Итальянские жеребцы
Трусы, слюнявчики и китайский мясник. В Милане прошла неделя моды
Тело в шляпе
Снежный человек, клей на голове и другие безумия мировых дизайнеров
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Американский дизайнер воспользовался русским словом ради наживы
Американские рэперы полюбили российских бабушек
Сестра Хадид лишилась волос ради денег
Вандал оторвал вывеску магазина и засветился с ней в Instagram
Все материалы
Путешествия
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Начинаешь понимать, из какого ты теста»
Боль, кислородное голодание, кайф. Москвичка пошла в поход по Гималаям и выжила
Авиакомпания случайно покатала пассажиров в бизнес-классе по цене эконома
Забывший ключи пилот залез в самолет через окно и попал на видео
Киев решил нажиться на туристах
Залетевшая в бизнес-класс птица всполошила пассажиров и экипаж самолета
Все материалы
Из жизни
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Взяли за копейку
Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Женщина дождалась скорой помощи с вывалившимися внутренностями в руках
Кадр из фильма «Американский жиголо»Отец-молодец
Он бросил семью и пропал на 50 лет. Теперь за его смерть заплатят дети
Пассажир метро нашел 10 тысяч долларов и вернул их владелице
Байкер избил кенгуру кастетом и попал за решетку
Все материалы
25 самых продаваемых автомобилей в России 2018 года
Рейтинг самых популярных машин на российском рынке за прошедшие 12 месяцев
Первый полный привод Японии
Mitsubishi едет на всех ведущих уже 85 лет
Отступники
Непривычные Harley-Davidson: моторы от Porsche и попытки строить супербайки
Похмелье в премиуме
Концепт-кары премиум-марок, которые очень сложно назвать красивыми
Kia раскрыла гигантский восьмиместный кроссовер
Новый Ford Explorer получил 406-сильную «заряженную» версию
Toyota привезет в Россию новую «Супру»
Все материалы
Дом
«Предать могут все, даже самые близкие»
История одной семьи, разругавшейся из-за жилья
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
Названы лучшие курорты для заработка на лыжниках
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке
Ищущих дешевое жилье россиян послали на Уй
Хостел с тысячами мигрантов нашли в центре Москвы
Все материалы