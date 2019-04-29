Создателя интеллектуальной системы МВД простили за ущерб в миллиард рублей

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело в отношении одного из создателей Интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД Сергея Шилова. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, руководитель следственной группы принял решение о прекращении уголовного преследования ключевого фигуранта дела после того, как он год назад заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой, по условиям которого признал вину и начал возмещать ущерб, оцениваемый следствием в 1,4 миллиарда рублей.

Благодаря сотрудничеству с Шиловым следствие привлекло к делу о злоупотреблениях при создании ИСОД еще двух участников этого проекта: гендиректора компании «Национальные телематические системы» Алексея Нащекина и бывшего заместителя гендиректора НИИ автоматической аппаратуры имени академика Семенихина Геннадия Купинского. Также в деле фигурировал директор головного научно-технического подразделения МВД НПО «Спецтехника и связь» Андрей Нечаев. Именно он, по версии следствия, в 2014-2016 годах как главный конструктор ИСОД допустил злоупотребления своими служебными полномочиями. Они выразились в том, что в рамках проекта не были созданы система «Следопыт М» для уголовного розыска, сервер «Мост», обеспечивающий спецсвязь, и полицейская база данных «Модернизация».

Следствие по уголовному делу в отношении Нечаева, Купинского и Нащекина завершено.

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