Россиянам напомнили о двух рабочих днях и длинных выходных

Начавшаяся рабочая неделя будет сокращенной. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости.

Уточняется, что после рабочих 29 и 30 апреля наступают пять выходных дней подряд, с 1 по 5 мая включительно. При этом продолжительность рабочего времени 30 апреля сокращается на 1 час.

Также россиян ждут длинные выходные с 9 по 12 мая. Каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля.

14 января премьер-министр Дмитрий Медведев пожаловался на длинные новогодние каникулы в России. По его словам, от этого страдает экономика страны, поскольку «14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает». В прошедший Новый год россияне отдыхали в общей сложности 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года.

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