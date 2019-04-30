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В Москве выступят Lil Ugly Mane и Wavves

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Хедлайнерами выставки Faces&Laces 2019, которая пройдет в Москве 8 и 9 июня станут рэперы Lil Ugly Mane, Wiki и Boulevard Depo, а также серф-панк группа Wavves. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Lil Ugly Mane (настоящее имя — Трэвис Миллер), также записывающийся под псевдонимами Shawn Kemp, Bedwetter и Dale Kruegler, является, по мнению издания Pitchfork, автором «одного из определяющих альбомов десятилетия в андерграундном рэпе», вышедшего в 2012-м Mista Thug Isolation. В качестве рэпера и битмейкера он сотрудничал с такими артистами, как SpaceGhostPurrp, Denzel Curry и Nickelus F.

Рэпер из Нью-Йорка Wiki (настоящее имя — Патрик Моралес) известен по участию в группе Ratking и как сольный артист. Его альбом No Mountains in Manhattan включался в списки лучших записей 2017 года такими изданиями, как Pitchfork, TimeOut и XXL Magazine. Вместе с Lil Ugly Mane он также состоял в на данный момент распущенном коллективе Secret Circle.

Калифорнийская группа Wavves играет серф-рок и поп-панк. Начиная с 2008-го, Wavves выпустили шесть студийных альбомов, четыре из которых попадали в американские чарты Billboard. Последняя на данный момент пластинка коллектива You're Welcome вышла в 2017 году.

Свою новую программу представит на Faces&Laces российский рэпер Boulevard Depo. Также в число артистов, которые выступят на выставке, вошли рэпер Масло черного тмина, хип-хоп группы «555ТРАКС555» и «Працтал Фрактал», инди-шансон-оркестр «Залпом» и рок-группа Ssshhhiiittt!

Также на выставке будет работать площадка Faces&Laces Locals Review, на которой будут представлены десять молодых и перспективных марок уличной одежды из России и стран СНГ. Кураторами этой поп-ап галереи выступило творческое объединение «Русский аттракцион».

Faces&Laces пройдет 8 и 9 июня в новом формате и в новой локации — на двухуровневой парковке на Ходынском поле. Концепцией выставки, традиционно посвященной уличной культуре и моде, в этом году станет «Субкультурная генетика». В качестве хедлайнера художественной программы выбран пионер нью-йоркской граффити-сцены Futura.

Faces & Laces — интерактивная выставка, посвященная уличной моде, субкультурам и альтернативному современному искусству. Проходит в Москве с 2007 года.

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