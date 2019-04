Death Grips выступят на фестивале «Боль»

Калифорнийская хип-хоп-группа Death Grips приедет на фестиваль «Боль». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 5 апреля.

Кроме рэперов из Сакраменто, на мероприятии выступят электронный дуэт IC3PEAK, американская экспериментальная группа HEALTH, участвующие третий год подряд в мероприятии музыканты Shortparis, молодой британский коллектив Fontaines D.C, хип-хоп-исполнители «макулатура» и певец Sirotkin.

Кроме того на фестивале выступят Пасош, АИГЕЛ, YAK, The Good, The Bad & The Queen, SOPHIE, Fontaines D.C., Black Midi, Cloud Nothings, Lucidvox, «Ежемесячные», The Canyon Observer, «Электросон», Sewage Sour, «Рыцарные Рыцари», БРОМ, Нонконформистка, «СОЮЗ», «Ритуальные Услуги», «Последняя Вечеринка», «Бенгальские Подонки» и «Несогласие».

«Боль» пройдет с 5 по 7 июля в культурном центре ЗИЛ. Билет на все дни фестиваля стоит 5500 рублей, на два дня — 3700 рублей, а на один день — 2600 рублей.

