Российская пенсионерка припарковалась у Вечного огня и поплатилась

В Якутске местная жительница припарковала автомобиль Toyota Camry на газоне возле Вечного огня и получила штраф. Об этом сообщает REGNUM.

По данным агентства, в отношении россиянки 1956 года рождения составили административный протокол и оштрафовали на тысячу рублей.

Мемориал, возле которого припарковалась женщина, был воздвигнут на месте братской могилы красноармейцев в память погибшим в годы Гражданской войны воинам.

Ранее сообщалось о россиянине, который погрел воду на Вечном огне по «сигналу из космоса» в Волгограде. В управлении МВД по Волгоградской области пояснили, что нарушителя задержали и отправили на лечение в психиатрическую больницу, где он проведет около трех недель.

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