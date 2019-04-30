Ярмольник стал счастливее после суда с ФСО

Актер, ведущий и участник шоу на федеральных каналах Леонид Ярмольник заявил, что считает себя победителем по итогам суда с ФСО, несмотря на то, что ему придется выплатить 432 тысячи рублей за повреждение автомобиля службы. Его цитирует РИА Новости.

«Я счастлив, я очень рад, что выиграл процесс у такой организации, как ФСО», — сказал Ярмольник, добавив, что для него дело не в деньгах, а в принципе.

ФСО требовала от Ярмольника 830 тысяч рублей, которые были потрачены на ремонт автомобиля Mercedes, поврежденного в результате спровоцированного артистом ДТП. Всего ремонт обошелся в 1,2 миллиона рублей, 400 тысяч из которых были получены от страховой по ОСАГО. Ответчик был не согласен с заявленным денежным требованием, удивившись, что сумма ремонта практически равна стоимости аналогичной новой машины. В результате суд снизил исковое требование почти вдвое.

Авария, из-за которой ФСО судилась с Ярмольником, произошла в 2016 году в Москве. По вине артиста пострадали четыре автомобиля, включая Mercedes спецслужбы. Виновник ДТП утверждает, что возместил убытки другим участникам аварии в течение 10 дней. ФСО предъявила ему претензию только через полтора года.

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