Боярского и Ярмольника назвали угрозой национальной безопасности Украины

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на полгода приостановил трансляцию телеканала «Наше любимое кино». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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«Поводом стали неоднократные нарушения отечественного законодательства касательно трансляции аудиовизуальных произведений с участием лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — сообщили в совете. Канал транслировал советские и российские фильмы с участием Александра Баширова, Никиты Михалкова, Леонида Ярмольника, Валентина Гафта, Михаила Боярского, Олега Табакова, Людмилы Чурсиной и других.

Киев после смены власти в начале 2014 года неоднократно принимал меры, призванные не допустить поступления в информационное поле страны продукции из России. В марте 2016 года Рада запретила трансляцию всех российских фильмов, произведенных или впервые обнародованных в РФ после 1 января 2014 года. До этого Украина запретила показ на территории страны почти 400 российских фильмов и сериалов, которые относятся к произведениям, «популяризирующим органы государства-агрессора», под которым в Киеве подразумевают Россию.

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