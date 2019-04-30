Ярмольника обязали выплатить ФСО почти полмиллиона рублей за разбитый Mercedes

Хамовнический суд Москвы взыскал с актера Леонида Ярмольника 432 тысячи рублей в пользу Федеральной службы охраны (ФСО) за разбитый в результате ДТП автомобиль Mercedes. Об этом сообщает агентство «Москва».

В ходе заседания Ярмольник отметил, что из всех участников аварии только ФСО подала на него в суд, с остальными потерпевшими он расплатился. По его мнению, истец завысил требуемую сумму за ремонт машины, обратившись в «самую дорогую компанию».

«Я не понимаю, как такой же автомобиль в идеальном состоянии стоит 1,5 миллиона, а его ремонт 1 миллион 300 тысяч. Машина не кувыркалась, как можно менять обшивку потолка?» — возмутился актер.

В свою очередь, сотрудник организации, проводившей последнюю экспертизу, Андрей Лепешкин заявил, что исследование проходило не натурно, а по предоставленным документам и фото. Согласно его выводам, сумма ремонта с учетом износа деталей составила 691 тысячу рублей, без износа — 831 тысячу рублей.

Авария, из-за которой ФСО судится с Ярмольником, произошла в 2016 году в Москве. По вине артиста пострадали четыре автомобиля, в том числе Mercedes службы. ФСО требовала компенсировать ей ущерб на сумму 1,2 миллиона рублей, актер считал сумму требований завышенной и предлагал выплатить 310 тысяч вдобавок к 400 тысячам, которые были выплачены страховой компанией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!