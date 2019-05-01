Путин уволил главного гаишника Москвы

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-майора полиции Виктора Коваленко от должности начальника управления ГИБДД по Москве. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом глава государства, в частности, освободил от должностей генерал-майора Владислава Гадеева, который был заместителем директора департамента гражданской защиты МЧС, генерал-лейтенанта полиции Дмитрия Каву, возглавлявшего МВД Ингушетии, генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Каледкина, занимавшего пост замдиректора Государственной фельдъегерской службы, и произвел еще несколько отставок и назначений.

В целом изменения затронули структуры МВД, Следственного комитета, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний.

О грядущей отставке Коваленко с поста начальника московского управления ГИБДД сообщалось в начале апреля. Тогда в пресс-службе столичного главка МВД заявили, что генерал-майор подал рапорт об отставке по собственному желанию. Его преемником на этой должности стал Алексей Диокин.

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что незадолго до официального анонса отставки Коваленко объявил личному составу о своем уходе с должности, попрощался с коллективом и поблагодарил сотрудников за совместную работу. Собеседник агентства отмечал, что отставка не связана с ДТП на Можайском шоссе в Москве, когда Mercedes-Benz Gelandewagen столкнулся с автомобилем «Нива», в результате чего погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Виновник той аварии скрылся, а затем сдался полиции после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова. После ДТП Коваленко было вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.

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