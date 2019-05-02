Пиратская копия новых «Мстителей» попала на телевидение

Филиппинский оператор кабельного телевидения Orient Cable выпустил в эфир пиратскую копию блокбастера «Мстители: Финал», который вышел в широкий прокат 25 апреля. Об этом пишет The Daily Mail.

Сообщается, что копия была показана на следующий день после премьеры картины в кинотеатрах. Компания Teatro de Dapitan, занимающаяся прокатом нового фильма на Филиппинах, узнала о произошедшем и обратилась в полицию, после чего Orient Cable заменил «Мстителей» на ленту о местном супергерое, который уподоблен Капитану Америке.

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Teatro de Dapitan намерена судиться с оператором.

По данным сайта Box Office Mojo, с 25 апреля «Мстители: Финал» собрал в международном прокате 1,48 миллиарда долларов. В России, где прокат фильма начался 29 апреля, картина заработала более миллиарда рублей.

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