Джуд Лоу тайно женился

Британский актер Джуд Лоу женился на своей подруге Филлипе Коан (Phillipa Coan), сообщает The Daily Mail. По информации издания, церемония бракосочетания состоялась 30 апреля в ратуше Олд-Мэрилебон в центре Лондона.

Отмечается, что на мероприятии решили обойтись без гостей из Голливуда — присутствовали только члены семьи и самые близкие друзья. На церемонии пара не стала фотографироваться и вскоре удалилась.

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Закрытый формат мероприятия стал неожиданностью для британской прессы, поскольку ранее появлялась информация о том, что Лоу и Коан собирались сыграть свадьбу во Франции в окружении своих приятелей из шоу-бизнеса.

Пара сообщила о помолвке в феврале текущего года после четырех лет отношений, уточняет издание. Это второй для 46-летнего Лоу брак: с 1997 по 2003 год он был женат на английской актрисе Сэйди Фрост, которая родила ему трех детей. Помимо них, у артиста есть еще дочь от модели Саманты Берк и дочь от певицы Кэтрин Хардинг.

Филлипе Коан 32 года, в своем аккаунте в Twitter она называет себя бизнес-психологом. По словам источника The Daily Mail, Лоу рад тому, что его спутница не из мира шоу-бизнеса.

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