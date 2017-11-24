Показана эволюция самых сексуальных людей за последние 27 лет

Развлекательный портал Bored Panda проанализировал, как за последние 27 лет менялся эталон сексуального мужчины. Журналисты изучили обложки журнала People, который ежегодно представляет читателям «самого сексуального мужчину года».

Гифка: The Independent

В 1990-х самыми сексуальными мужчинами журнал называл Тома Круза (1990), Патрика Суэйзи (1991), Ника Нолти (1992), Брэда Питта (1995), Дензела Вашингтона (1996), Джоржда Клуни (1997), Харрисона Форда (1998) и Ричарда Гира (1999).

В 2000-м идеалом сексуальности вновь признали Брэда Питта, среди эталонов мужской красоты и брутальности были Пирс Броснан, Бен Аффлек, Джонни Депп, Джуд Лоу, Мэтью Макконахи, Джордж Клуни, Мэтт Дэймон, Хью Джекман и Райан Рейнольдс.

За последние семь лет самыми сексуальными были названы Брэдли Купер, Ченнинг Татум, Адам Левин, Крис Хемсворт, Дэвид Бекхэм и Дуэйн Джонсон.

К изучению обложек People журналистов подтолкнули вопросы к выбору редакции People Magazine в 2017 году. Журнал назвал самым сексуальным мужчиной американского кантри-певца Блэйка Шелтона, малоизвестного мировой аудитории. Выбор вызвал недоумение у читателей издания. Они возмутились тем, что People поддержал певца, испытывающего симпатию к президенту США Дональду Трампу, а также публиковавшего гомофобные и расистские твиты.

Пользователи шутили, что Шелтона в лучшем случае можно признать самым сексуальным разведенным отцом на барбекю, но не секс-символом года.