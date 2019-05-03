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В Амстердаме запретят автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями

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Велосипедная парковка в Амстердаме

Городской совет Амстердама принял десятилетний план, предусматривающий полный запрет автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году. Об этом сообщает издание The Guardian.

Со следующего года для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, выпущенных 15 и более лет назад, закроют въезд в пределы кольцевой автодороги A10 (сопоставима по размерам с московским Третьим транспортным кольцом). Городские автобусы, которые загрязняют воздух выхлопами, исчезнут из центра столицы Нидерландов с 2022 года.

В 2025 году под запрет попадут мопеды и развлекательные речные суда, использующие бензин или дизельное топливо. К тому времени число зарядных станций для электромобилей должно вырасти с трех тысяч до 16-23 тысяч. В 2030 году в Амстердаме не останется бензиновых и дизельных автомобилей.

По замыслу авторов плана, это поможет сделать воздух в городе чище. В результате средняя продолжительность жизни в Амстердаме увеличится на год.

Организация Rai Association, лоббирующая интересы автопроизводителей, раскритиковала инициативу. «Десятки тысяч семей, у которых нет денег на электромобиль, скоро останутся забыты. В результате Амстердам превратится в город для богатых», — говорится в ее заявлении.

В апреле сообщалось, что стоимость владения электромобилем и машиной с двигателем внутреннего сгорания в России может сравняться в ближайшие несколько лет, если государство продолжит поддержку зарядных станций.

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