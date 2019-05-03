Шеф-редактора детского «Голоса» госпитализировали с инфарктом

Шеф-редактор шоу «Голос. Дети» Александр Подъяпольский попал в реанимацию с инфарктом. Об этом сообщила в своем Instagram-аккаунте его жена Алена Бородина.

По словам женщины, Подъяпольского госпитализировали в одну из московских больниц. При этом она отметила, что причиной ухудшения состояния супруга мог стать стресс. «Стрессы не проходят даром», — написала Бородина.

Финал шоу «Голос. Дети» состоялся 26 апреля и закончился скандалом. В результате СМС-голосования с большим отрывом в конкурсе победила дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова Микелла. Многие зрители оказались недовольны распределением призовых мест и назвали победу Абрамовой подлогом. На Первом канале признали, что голосование действительно было «аномальным». К уточнению его обстоятельств телеканал привлек компанию Group-IB, занимающуюся расследованиями киберпреступлений.

При этом сообщалось, что скандал обеспокоил владельца формата шоу «Голос» (The Voice), нидерландскую компанию Talpa Media Holdings.

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