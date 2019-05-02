Лоза порассуждал о «Детской неожиданности»

Музыкант Юрий Лоза предложил переименовать шоу «Голос.Дети». Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, если бы шоу называлось «Симпатяшка», «Первачок» или «Детская неожиданность», то «тогда и вопросов по предвзятому голосованию не возникало бы, а телевизионщики могли бы ссылаться на своеобразные пристрастия зрителей».

Артист утверждает, что к участию в подобных шоу допускаются определенные типажи, а «талантливые и голосистые убираются еще до слепых прослушиваний». Лоза пояснил, что это делается для того, чтобы вести по сетке проекта «своих» и «подходящих по картинке».

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Финал шоу «Голос. Дети» состоялся 26 апреля. В результате голосования в конкурсе победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Многие зрители оказались недовольны распределением призовых мест и назвали победу Абрамовой подлогом.

Позднее многие звезды российской эстрады выступили в защиту другого конкурсанта Ержана Максима, занявшего второе место. Ведущий «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев предположил, что результаты голосования могут быть аннулированы. На Первом канале признали, что голосование действительно было «аномальным». К уточнению его обстоятельств телеканал привлек компанию Group-IB, занимающуюся расследованиями киберпреступлений.

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