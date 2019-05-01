Пригожин призвал убрать руки от Алсу и поддержал ее

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал певицу Алсу и призвал прекратить травлю ее семьи. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Уберите все руки от Алсу!» — заявил Пригожин, заметив, что артистка не сделала ничего плохого. «То, что ее дочка выиграла? Она что, страну предала, революцию совершила?» — возмутился продюсер.

По мнению Пригожина, плохое выступление Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети» не стоит общественного возмущения. «Ребенка затравили, семью затравили. Даже если она вообще мимо пела трижды — это не повод ее забивать ногами», — заявил он.

Пригожин удивился тому, что некоторые всерьез задумались, может ли Алсу объявлять баллы в трансляции конкурса «Евровидение». Он выразил мнение, что артистка имеет на это полное право, и призвал зрителей к толерантности.

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Пригожин уточнил, что звезды, которые сейчас выступают против победы Абрамовой, могли бы попросить своих подписчиков голосовать за других конкурсантов. По словам продюсера, «даже если 33 завода проголосовали» за Абрамову, то ее семья имела право «попросить всех» об этом. По его словам, он бы сам поступил так же.

Ранее стало известно, что работники завода «Авиаавтоматика» в Курской области были привлечены к голосованию за победу Микеллы Абрамовой. Сообщалось, что в коллективной рассылке сообщений в ее пользу участвовало 500 человек. Им раздали по три тысячи рублей.

Абрамова победила в финале «Голос. Дети» с большим отрывом. Пользователи сети предположили, что результаты конкурса были подтасованы. Первый канал начал проверку инцидента и привлек к расследованию партнера Интерпола, компанию Group-IB.

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