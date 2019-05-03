Дмитров и Можайск попали в рейтинг самых популярных городов воинской славы

Дмитров и Можайск попали в список самых популярных среди туристов городов воинской славы для путешествий на майские праздники. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе правительства Московской области.

Как отмечается, рейтинг был подготовлен аналитическим агентством ТурСтат. В него вошли российские города, которым присвоено звание «Город воинской славы», с населением до 100 тысяч человек. В результате Дмитров оказался на четвертом месте по популярности, Можайск — на пятом. Возглавила рейтинг Анапа.

Кроме того, добавили в пресс-службе, Подмосковье попало в десятку наиболее востребованных направлений для отдыха в период с 1 по 12 мая. Согласно результатом исследования, проведенного сайтом Tvil.ru, обычно отдыхающие останавливаются в Московской области на 2-3 суток. Средняя стоимость бронирования гостиницы или квартиры в регионе составляет порядка 3,2 тысячи рублей в день.

В апреле сообщалось, что Подмосковье вошло в тройку самых привлекательных для иностранных туристов регионов России по итогам 2018 года. Отмечалось, что за год в Московской области побывали более 2 миллионов иностранцев.

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