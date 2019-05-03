PornHub задумался о покупке блог-платформы Tumblr

Один из крупнейших порносайтов в мире PornHub выразил заинтересованность в приобретении блог-платформы Tumblr. Об этом пишет издание Buzzfeed News.

«Очевидны синергия между этими брендами и польза, которую PornHub мог бы извлечь из Tumblr, — заявил вице-президент PornHub Кори Прайс (Corey Price) в электронном письме в Buzzfeed News. — Мы крайне заинтересованы в приобретении этой платформы и надеемся восстановить ее в былой красе с непристойным контентом».

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В начале мая газета Wall Street Journal сообщила, что телекоммуникационная компания Verizon, которая владеет Tumblr, разочарована финансовыми показателями блог-платформы и подыскивает для нее покупателя.

Tumblr достался Verizon в 2017 году после приобретения Yahoo, которая, в свою очередь, купила блог-платформу четырьмя годами ранее. В декабре 2018 года Tumblr запретил публикацию изображений и видео сексуального характера.

«Tumblr был убежищем для тех, кто хотел изучать и выражать свою сексуальность, в том числе для ценителей порно, — считает Прайс. — Нас давно смущало, что для уничтожения эротических сообществ на этой платформе были приняты такие меры, и множество людей остались без пристанища, где можно спокойно знакомиться с порноконтентом».

PornHub — ресурс с бесплатным доступом к порнографическим материалам. Является одним из самых популярных порносайтов в мире. Входит в состав компании MindGeek, частью которой также являются порносайты RedTube и YouPorn.

В 2018 году сообщалось, что дочернее предприятие компании PornHub порносайт Tube8 анонсировал запуск платы за просмотр видеороликов. Сервис заработает к концу года и будет платить пользователям криптовалютой.

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