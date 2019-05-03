Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

В семье Алсу осудили травлю ее дочери Микеллы Абрамовой после скандальной победы в шоу «Голос.Дети». По словам Залины Сафиной, жены брата Алсу, «у этого ребенка музыка в крови». Об этом она написала в своем Instagram.

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«Она везде и всегда поет. У нее просто потрясающий голос. Люди, очень бесчеловечно осуждать и травить [за] победу десятилетнего ребенка, только потому что ее мама — известная певица», — говорится в сообщении. Сафина подчеркнула, что Абрамова — трудолюбивая, креативная и харизматичная девочка, которой выпал шанс заявить о своем таланте.

Родственница также призвала всех успокоиться. «Мы должны показывать достойный пример нашему продолжению, а не осуждать ребенка за его победу», — написала она.

Финал шоу «Голос.Дети» прошел 26 апреля. По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова. Однако зрители оказались недовольны распределением мест и сочли победу девочки сфальсифицированной, они называли итоги конкурса проплаченными, а номера — позором. Многие российские звезды выступили в защиту других участников.

Руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил, что итоги шоу будут подвергнуты проверке. К расследованию привлечена международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании преступлений с использованием высоких технологий. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев предположил, что результаты могут аннулировать.

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