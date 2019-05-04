В Челябинской области неизвестный зарезал четверых взрослых и ребенка

В Нязепетровске, Челябинская область, в жилом доме было обнаружено пять погибших: четверо взрослых и ребенок. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По информации ведомства, утром в субботу, 4 мая, в одном из частных домов города были найдены тела двух женщин, двух мужчин и четырехлетнего мальчика. «На телах погибших обнаружены ножевые ранения», — говорится в сообщении.

На месте работают следователи-криминалисты, а также оперативные сотрудники полиции и Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, накануне произошедшего к проживавшим в доме мужчине и женщине пришли гости: подруга, двое ее детей и мужчина. Вместе они распивали спиртные напитки. Всем погибшим около 30 лет (1987-1988 годы рождения).

Также стало известно, что в доме нашли коляску с ребенком. По словам собеседника агентства, младенец жив.

Как рассказали местные жители, одна из погибших (вероятно, речь идет о гостье), 31-летняя Лилия Бычкова — мать троих детей, пишет «Комсомольская правда». Их отец отбывает срок за убийство. Возможной причиной произошедшего, по мнению соседей, могла стать ревность.

3 мая сообщалось, что основатель международного образовательного онлайн-сервиса LinguaLeo Айнур Абдулнасыров убил свою сестру Эльвиру Абдулнасырову. Инцидент произошел 2 мая в поселке Дюртюли в Башкирии, в доме родителей Абдулнасыровых. Девушка, страдавшая шизофренией, набросилась на брата в тот момент, когда у него в руках был нож. Уточняется, что Абдулнасыров нанес сестре по меньшей мере семь ударов. От полученных ран она скончалась на месте. Основателя LinguaLeo задержали, он дал признательные показания.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!