Задержан подозреваемый в массовом убийстве в Челябинской области

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве пятерых человек, в том числе ребенка, в частном доме в Нязепетровске. Об этом в субботу, 4 мая, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России по связям со СМИ Николай Шишков.

По словам собеседника агентства, подозреваемый был задержан в порядке статьи 91 УПК. «Пока другие подробности не разглашаются», — отметил Шишков.

Ранее сообщалось, что утром 4 мая в одном из частных домов Нязепетровска были найдены тела двух женщин, двух мужчин и четырехлетнего мальчика. У всех погибших были обнаружены ножевые ранения. В доме также нашли коляску с младенцем, он был жив.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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