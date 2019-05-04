Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы

В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в стране.

После того, как в провинции Баян-Улгий на западе Монголии от чумы погибло двое местных жителей, в регионе был введен карантин. В результате путешественники из России не могут вернуться домой. Они уже связались с посольством.

На проблемы со здоровьем они не жалуются, российские дипломаты находятся с ними в контакте и оказывают всю необходимую помощь, отметили в посольстве России.

Там также уточнили, что подобные происшествия происходят в западной Монголии раз в несколько лет, так как в регионе находится очаг заражения. Последние жертвы чумы заразились после того, как съели мясо дикого животного. Ведомство рекомендует воздержаться от поездок в эту часть Монголии.

Карантин, введенный 30 апреля, продлится до 6 мая. В дипмиссии надеются, что после этого он будет снят, и россияне смогут вернуться домой.

В апреле несколько десятков российских туристов застряли в транзитной зоне китайского аэропорта. Туристическая группа из 27 человек летела из Таиланда и Индонезии в Москву с пересадкой в Китае. При проверке в аэропорту Гуанчжоу выяснилось, что у туристов есть билеты на самолет, но отсутствуют визы. Рейс авиакомпании China Southern, которым должны были лететь россияне, предполагал еще одну техническую посадку в городе Ухань. Для этого у путешественников должна были быть виза КНР.

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