Российские туристы застряли в Китае

Несколько десятков российских туристов застряли в транзитной зоне китайского аэропорта. Как сообщает РИА Новости, туристическая группа из 27 человек летала из Таиланда и Индонезии в Москву с пересадкой в Китае.

При проверке в аэропорту Гуанчжоу выяснилось, что у туристов есть билеты на самолет, но отсутствуют визы. По словам представителя Генконсульства России, среди группы есть ребенок.

Дипломат уточнил, что рейс авиакомпании China Southern, которым должны были лететь россияне, предполагал еще одну техническую посадку в городе Ухань. Для этого у путешественников должна быть виза КНР.

В ноябре 2018 года почти 300 туристов из России застряли на острове Хайнань в Китае в связи с задержкой рейса. Самолет не смог вылететь по техническим причинам. В ожидании рейса они провели трое суток.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!