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Застрявших в Китае россиян начали отправлять домой

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Российские туристы, застрявшие в аэропорту китайского Гуанчжоу из-за проблем с визами, вылетели в Москву, сообщает генеральное консульство России в Гуанчжоу на своей официальной странице во «Вконтакте».

«Генконсульством была оперативно направлена нота в Отдел въезда-выезда Управления общественной безопасности Гуанчжоу с просьбой оказать содействие в оформлении транзитных виз. На протяжении развития всей ситуации Генеральное консульство осуществляло постоянный контроль и находилось на телефонном контакте с Управлением», — говорится в сообщении.

В результате всем российским туристам были оформлены транзитные визы. Кроме того, китайские власти бесплатно поменяли билеты до города Урумчи на более поздний рейс, что позволит россиянам улететь из Урумчи в Москву. Четверо туристов самостоятельно купили билеты до Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что группа из 27 российских туристов, следующих из Таиланда и Индонезии транзитом через Китай, не смогла вылететь из Гуанчжоу в китайский город Ухань из-за отсутствия необходимых по международным правилам транзитных виз.

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Предыстория: Российские туристы застряли в Китае
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