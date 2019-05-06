Хирурги Нового Уренгоя освоили новый вид операций против мужского бесплодия

В Новоуренгойской центральной городской больнице (ЦГБ) провели две удачные эндоскопические операции по клипированию яичковой вены у мужчин. Об этом заявил новоуренгойский хирург-уролог Леван Инцкирвели, передает агентство «Север-Пресс».

По его словам, благодаря внедрению в практику нового вида операций у пациентов с диагнозом «варикоцеле» сократится период пребывания в стационаре. Кроме того, среди преимуществ лапароскопической варикоцелэктомии хирург назвал менее выраженные болевой синдром и косметический эффект. «Также снижается риск послеоперационных осложнений», — отметил Инцкирвели.

Уточняется, что чаще всего варикоцеле — расширение венозных вен семенного канатика — протекает бессимптомно, однако без хирургического вмешательства может привести к бесплодию.

В дальнейшем операцию введут в постоянную практику хирургического отделения.

Ранее сообщалось, что в Новоуренгойской ЦГБ уже выполнили более 40 операций при помощи нового оборудования. По словам заместителя главного врача по акушерству и гинекологии больницы Ивана Лазарева, новое оборудование — модель эндоскопической стойки с набором инструментов немецкого производителя Karl Storz — позволит врачам повысить качество жизни пациентов. Эндоскопия менее травматична, поскольку она не подразумевают обширных полостных операций.

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