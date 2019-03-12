Врачи Нового Уренгоя опробовали оборудование мирового класса

В Новоуренгойской центральной городской больнице уже выполнили более 40 операций при помощи нового оборудования. Об этом сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

Новый аппаратный комплекс появился у новоуренгойских хирургов и гинекологов месяц назад. По словам заместителя главного врача по акушерству и гинекологии больницы Ивана Лазарева, новое оборудование — модель эндоскопической стойки с набором инструментов немецкого производителя Karl Storz — позволит врачам повысить качество жизни пациентов. Эндоскопия менее травматична, поскольку она не подразумевают обширных полостных операций.

Преимуществом закупленного для новоуренгойской больницы оборудования является наличие платформенной НD-камеры последнего поколения. Это позволяет делать фото внутренних органов и записывать видео в процессе операции.

Хирурги и гинекологи Нового Уренгоя теперь владеют всеми видами эндоскопических операций на брюшной полости, сообщает издание со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании Минвостокразвития в Министерство Дальнего Востока и Арктики. Ведомству поручено заняться выработкой госполитики и законодательным регулированием в Арктическом регионе. В течение трех месяцев правительство должно уточнить полномочия министерства.

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